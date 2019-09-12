Легендарный Бьорндален стал главным тренером сборной Китая по биатлону
Фото © twitter.com/IBU_WC
Его жена, четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева будет работать с женской сборной Китая.
Международный союз биатлонистов сообщил, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, а также его прославленная супруга, биатлонистка из Белоруссии Дарья Домрачева, будут готовить мужскую и женскую сборные Китая соответственно к Играм-2022.
At the SBWCHs in Minsk they congratulated Team China -- now they'll become their coaches!@oebjorndalen will be 🇨🇳 head coach with responsibilities for both men & women while @DaryaDomracheva will be coach for the 🇨🇳 women's team.— IBU World Cup (@IBU_WC) September 12, 2019
@beijing2022
📷: Christian Manzoni pic.twitter.com/wsIXPQllYb
Напомним, что Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине.