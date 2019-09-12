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Регион
Опубликовано 12 сентября 2019, 09:17

Легендарный Бьорндален стал главным тренером сборной Китая по биатлону

Фото © twitter.com/IBU_WC

Фото © twitter.com/IBU_WC

Его жена, четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева будет работать с женской сборной Китая.

Международный союз биатлонистов сообщил, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, а также его прославленная супруга, биатлонистка из Белоруссии Дарья Домрачева, будут готовить мужскую и женскую сборные Китая соответственно к Играм-2022.

Напомним, что Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине.

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Кира Громова
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