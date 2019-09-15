Пушков прокомментировал слова посла США о бомбардировках Югославии

Сенатор заявил, что фраза прозвучала так, что сербы должны быть благодарны за произошедший инцидент.

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в "Твиттере" прокомментировал заявление посла США о том, что случившееся в Югославии нужно рассматривать в "более широкой перспективе".

— Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет "пошире посмотреть" на атаку японцев на Пёрл-Харбор, — написал Пушков.

Он также отметил, что слова дипломата прозвучали так, что сербы должны быть благодарны США за бомбардировки.

Ранее посол США посоветовал сербам "более широко" смотреть на бомбардировки их страны авиацией НАТО. По мнению посла, завершающего работу в этой должности, настало время двигаться вперёд.