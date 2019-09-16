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Регион
Опубликовано 16 сентября 2019, 04:44

Организаторы "Формулы-1" могут отменить этап в Сингапуре из-за лесных пожаров

Фото © Instagram/f1

Фото © Instagram/f1

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в Сингапуре могут отменить из-за пожаров в Индонезии, сообщает портал PitPass.

Как уточняется, на участках, где пролегает трасса, есть основания опасаться задымления. Также известно, что уровень загрязнения воздуха достиг критической отметки.

В том случае, если из-за смога возникнут проблемы с проведением соревнований, видимостью и здоровьем посетителей, организаторы этапа запросят мнение соответствующих организаций, прежде чем принять решение относительно мероприятия, — отметил промоутер этапа.

Напомним, Гран-при Сингапура должен состояться 20–22 сентября.

Ранее сообщалось, что российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят победил напарника на самой быстрой трассе "Формулы-1".

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София Алабина
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