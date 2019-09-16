В Госдуме поддержали инициативу приравнять блогеров к СМИ

При этом в ГД отметили, что поспешных решений и резких изменений в данной сфере принимать не стоит.

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко считает, что крупных блогеров стоит приравнять к средствам массовой информации. Об этом он рассказал АГН "Москва".

По его мнению, неравенство в юридических правах между СМИ и блогами несправедливо, так как последние имеют гораздо более обширную аудиторию, чем многие, к примеру, региональные газеты.

— При этом блогеры не несут никакой юридической ответственности за достоверность той информации, которую они сообщают. Регулярные СМИ руководствуются не только этическими нормами, но и Федеральным законом "О средствах массовой информации". А блогеры никакой юридической ответственности не несут, — говорит Ревенко.

При этом поспешных решений и резких изменений в данной сфере принимать тоже не стоит, считает депутат. Он подчёркивает, что утверждать нужно только выверенные правила, тщательно обдумывая каждый шаг в этом направлении.