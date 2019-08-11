Раскрыты доходы самых богатых российских блогеров YouTube

В лидерах рейтинга — Wylsacom, он полюбился подписчикам за обзоры гаджетов и технологических новинок.

Валентин Петухов, также известный как Wylsacom, стал самым богатым блогером российского сегмента "Ютуба" в возрасте до 40 лет. Он зарабатывает более 170 миллионов рублей в год. Об этом свидетельствуют данные исследования Forbes и Российского исследовательского агентства блогеров.

Канал Wylsacom посвящён обзорам гаджетов и технологий. На него подписано более 7,5 миллиона пользователей.

Второе место занял журналист Юрий Дудь со своим авторским шоу "вДудь". Его годовой доход составляет около 90 миллионов рублей. На третьей позиции расположилась Настя Ивлеева, чей проект AGENTSHOW приносит порядка 58 миллионов рублей в год.

Четвёртое и пятое место в списке самых богатых ютуберов заняли Олег Григорьев (Oblomoff) и Ида Галич (Galich Ida, шоу 1-11), зарабатывающие 52,5 миллиона рублей и 51 миллион рублей соответственно.

Также в число лидеров вошли Максим Голополосов (Макс+100500), Саша Спилберг (Sasha Spilberg) и Амиран Сардаров ("Дневник хача").

Ранее стало известно, сколько зарабатывают российские звёзды на постах в "Инстаграме". Самой востребованной пользовательницей этого сервиса оказалась певица Ольга Бузова.