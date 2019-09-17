В Госдуме прокомментировали сообщения об изменении правил ухода в отпуск

Нижняя палата парламента рассматривает законопроект о цифровизации трудовых отношений и электронного документооборота между работником и работодателем.

Изменения в правилах ухода в отпуск находятся на рассмотрении в Госдуме, а не приняты, как сообщалось ранее. Об этом в беседе с РБК рассказал депутат Гаджимет Сафаралиев.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива только принята на рассмотрение и вступит в действие не ранее следующего года.

— У нас инициатива вносится — и уже пишут, что её приняли. Этот законопроект, я думаю, примут — с учётом всех согласований — в лучшем случае к Новому году, — отметил парламентарий.

Депутат также отметил, что цифровизация трудовых отношений идёт быстрыми темпами и вскоре многие вопросы между работником и работодателем будут решаться в электронном виде.

Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму 21 июня, были предложены поправки к Трудовому кодексу, согласно которым станет возможна пересылка юридически значимых документов рабочего процесса по электронной почте. Первое чтение этого законопроекта назначено на ноябрь этого года.