В Госдуме прокомментировали сообщения об изменении правил ухода в отпуск
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Нижняя палата парламента рассматривает законопроект о цифровизации трудовых отношений и электронного документооборота между работником и работодателем.
Изменения в правилах ухода в отпуск находятся на рассмотрении в Госдуме, а не приняты, как сообщалось ранее. Об этом в беседе с РБК рассказал депутат Гаджимет Сафаралиев.
Парламентарий подчеркнул, что инициатива только принята на рассмотрение и вступит в действие не ранее следующего года.
— У нас инициатива вносится — и уже пишут, что её приняли. Этот законопроект, я думаю, примут — с учётом всех согласований — в лучшем случае к Новому году, — отметил парламентарий.
Депутат также отметил, что цифровизация трудовых отношений идёт быстрыми темпами и вскоре многие вопросы между работником и работодателем будут решаться в электронном виде.
Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму 21 июня, были предложены поправки к Трудовому кодексу, согласно которым станет возможна пересылка юридически значимых документов рабочего процесса по электронной почте. Первое чтение этого законопроекта назначено на ноябрь этого года.
Ранее Лайф сообщал, что с 1 октября у россиян изменятся правила увольнения и ухода в отпуск.