Правительство РФ поручило доработать закон о запрете продажи алкоголя в домах

Подобная инициатива депутатов Госдумы грозит закрытием порядка десяти тысяч заведений по всей территории России.

Правительство РФ концептуально поддержало законопроект, запрещающий продажу алкогольной продукции в торговых точках площадью менее 10 квадратных метров. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

Подобная инициатива депутатов Госдумы грозит закрытием порядка десяти тысяч заведений по всей территории России. В первую очередь это касается точек по продаже пива на первых этажах домов, а также магазинов, которые приобретают лицензию баров, чтобы обойти запрет на торговлю спиртным в ночное время.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, такие нововведения обоснованы многочисленными жалобами жителей многоэтажных домов на нарушение порядка на территориях, примыкающих к домам, где размещены мелкие бары и кафе.

В Правительстве РФ отметили, что закрытие такого внушительного числа заведений приведёт к снижению рентабельности бизнеса, падению уровня конкуренции и активности предпринимателей. Это также негативно скажется на добросовестных бизнесменах. Но в целом концепцию законопроекта в правительстве поддержали — с учётом того, что ко второму чтению его доработают.

По данным "Коммерсанта", член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин заявил, что из 11 тысяч заведений по всей столице лицензия есть только у 4,9 тысячи. Большинство из них находится в многоквартирных домах. Аналогичная ситуация касается и Санкт-Петербурга. Он также отметил, что от попадающих под санкции точек шума мало, так как они небольшие по площади и вмещают мало посетителей. Таким образом, сам предлог введения закона его не оправдывает.

Запрет коснётся небольших баров с несколькими столиками, алкомаркетов, получивших лицензии баров и камерных заведений с крафтовым пивом, которые находятся в том числе в центрах многих городов.

Владельцы бизнеса уже обеспокоены новой инициативой. Многие точки не имеют возможности увеличить территорию, многим этого не позволяет концепция. А для части предпринимателей расширение может оказаться нерентабельным в финансовом плане.

Подготовленный законопроект кроме общих правил ограничения торговли спиртным содержит возможность регионам самим разрабатывать меры по регуляции данного вопроса, вплоть до полного закрытия подобных заведений.

По мнению Алексея Небольсина, это "бомба замедленного действия" для всего рынка. Часть кафе и баров просто уйдёт в серую зону. И в первую очередь именно те точки, которые вызывали негативную реакцию жителей.

В Минфине и Минпромторге подчеркивают, что законопроект будет дорабатываться, чтобы учесть все последствия для добросовестных бизнесменов.

Уже в эту среду, 18 сентября, данный законопроект рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Как пишет "Коммерсант", в ведомстве планируют поддержать инициативу.