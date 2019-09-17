В Госдуме заступились за ульяновскую чиновницу "в шоколаде"

Собеседница Лайфа отмечает, что сама по себе процедура не настолько дорогая, чтобы героиня скандала не могла себе её позволить.

Депутат Государственной думы Анна Кувычко не увидела ничего предосудительного в поведении советницы губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светланы Опенышевой, которая сделала скандальное селфи в "шоколадной" ванне.

— Я думаю, что с учётом каких-то накоплений, с учётом работы, она могла себе это позволить. Наверное, не общественности обсуждать сам по себе её отдых и выбор её. Каждый имеет право (в соответствии с Конституцией РФ) на этот отдых, — рассуждает парламентарий в беседе с Лайфом.

По словам Кувычко, совершенно закономерно, что поступки чиновников часто приобретают резонанс. Однако если бывают ситуации, которые просто не могут не вызывать у общества отклика, то эта история к их числу не относится, уверена депутат.

— Этот человек достаточно давно работает в органах госвласти, выполняет свои полномочия качественно, и будет очень жалко, если вот такой поступок повлияет на её будущее, — добавила она. — Я обычно скорее осуждаю, чем приветствую, но это не тот случай.

Как уже сообщал Лайф, скандал разгорелся после того, как Светлана Опенышева опубликовала в "Инстаграме" фотографию из санатория в Азербайджане. На фото чиновница принимает ванну из нафталановой нефти, применяющейся в лечебных процедурах. Снимок женщина в шутку подписала такими словами: "Много шоколада не бывает".