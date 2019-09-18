Депутат Боярский о деле Устинова: Нужно отличать угрозы и урну от зевак у метро

Парламентарий напомнил, что суды должны быть беспристрастны, следуя процедуре и букве закона.

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский указал, на что стоит обратить внимание в дискуссии вокруг приговора актёру Павлу Устинову, которого осудили за нападение на омоновца на несогласованной акции в столице 3 августа. По словам парламентария, нельзя ставить в один ряд тех, кто просто был задержан в метро в момент беспорядков, но не оказывал сопротивления полицейским, и тех участников акции, которые метали в сторону правоохранителей урны и кидали камни.

1.1 О справедливости. Приговор Устинову ставит вопрос и по другим приговорам. Но нужно различать железную урну и пластиковый стакан, страшные угрозы Синицы и мирные шествия, провокаторов, заводящих толпу и зевак у метро. pic.twitter.com/bFrd3mDKys — Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 18 сентября 2019 г.

1.2 Мирные люди должны быть уверены, что Полиция и Росгвардия защищают их. Точно также, как суды должны быть беспристрастны, следуя процедуре и букве закона. pic.twitter.com/PljY8BZJTI — Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 18 сентября 2019 г.

Он добавил, что мирные люди должны быть уверены, что полиция и Росгвардия защищают их.

— Точно так же, как суды должны быть беспристрастны, следуя процедуре и букве закона, — написал Боярский в своём твиттере.

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Сегодня в столице проходили одиночные пикеты в поддержку осуждённого актёра. В поддержку Устинова выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился осуждённый, актёры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие представители сферы культуры и шоу-бизнеса.