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Опубликовано 18 сентября 2019, 23:07

Виктор Бут впервые встретился с семьёй в тюрьме

Виктор Бут. Фото © Фото из личного архива жены В. Бута Аллы Бут / ТАСС

Виктор Бут. Фото © Фото из личного архива жены В. Бута Аллы Бут / ТАСС

Первое свидание после того, как россиянину вынесли обвинительный приговор в 2012 году, продлилось около четырёх часов.

Осуждённый в США россиянин Виктор Бут впервые встретился с супругой и дочерью, сообщает ТАСС.

Алла Бут вместе с дочерью прибыли около 8:30 утра по местному времени (16:30 мск). Первая встреча Виктора Бута с родными с момента вынесения ему приговора в 2012 году продолжалась около четырёх часов.

Ранее Алла Бут рассказывала, что администрация тюрьмы разрешила встречи по средам и четвергам, а также по субботам и воскресеньям продолжительностью четыре часа.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году, а затем экстрадировали в США. Его приговорили к 25 годам тюрьмы за то, что он якобы планировал убийство американцев.

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Анна Рыженкова
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