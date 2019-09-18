Виктор Бут впервые встретился с семьёй в тюрьме

Первое свидание после того, как россиянину вынесли обвинительный приговор в 2012 году, продлилось около четырёх часов.

Осуждённый в США россиянин Виктор Бут впервые встретился с супругой и дочерью, сообщает ТАСС.

Алла Бут вместе с дочерью прибыли около 8:30 утра по местному времени (16:30 мск). Первая встреча Виктора Бута с родными с момента вынесения ему приговора в 2012 году продолжалась около четырёх часов.

Ранее Алла Бут рассказывала, что администрация тюрьмы разрешила встречи по средам и четвергам, а также по субботам и воскресеньям продолжительностью четыре часа.