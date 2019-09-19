Матери истерзанной девочки из Ингушетии решили оставить родительские права

У омбудсмена теперь есть только вопрос о том, на какие средства мать будет содержать дочь.

В Ингушетии суд приостановил дело о лишении родительских прав матери малолетней Айши Ажиговой. Девочка подверглась тяжелейшим побоям и истязаниям со стороны родной тёти, мать ничего не могла сделать. Об изменении хода дела сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова на своей странице в "Инстаграме" после первой за много месяцев встречи пострадавшей девочки с мамой Лидой.

— Девочка не отпускала маму ни на минуту. У Лиды просто текли слёзы, она прижимала Айшу, рассматривая шрамы на голове, старалась не смотреть на ручку... Все плакали, а я решила держаться, гнала от себя разные мысли. Слёзы текли уже вечером в машине после переговоров с опекой, СК, регионом. Суд приостановил рассмотрение дела о лишении Лидии родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств, у следователей к маме вопросов нет, — написала Кузнецова.

Однако есть одна проблема. Кузнецова отметила, что пока непонятно, на что будет жить семья. У Лиды помимо Айши есть ещё два сынишки, при этом у неё даже не было денег, чтобы отправиться в Москву за дочерью.