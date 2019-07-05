В Ингушетии задержали тётю истерзанной девочки

Ребёнка, вероятнее всего, доставят на лечение в Москву. О желании ухаживать за внучкой уже заявила её бабушка.

Правоохранители задержали тётю семилетней девочки, подозреваемую в причинении ребёнку телесных повреждений. Об этом в посте в "Инстаграме" сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева.

— Процесс пошёл. Будем держать вас в курсе всего. Спасибо вам, друзья! — написала омбудсмен.

Как уточняется, в настоящее время Мака Ганиева находится в изоляторе временного содержания в Назрани. Женщина ранее была судима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Она воспитывала племянницу последние полгода после того, как у девочки умер отец. Ганиева утверждает, что ребёнок травмировался самостоятельно, сев в кастрюлю с борщом и упав в канализационную яму.

Напомним, семилетняя девочка была доставлена в больницу Назрани 4 июля со следами истязаний на теле: многочисленными укусами, ожогами, порезами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сосудистые хирурги провели ребёнку операцию на руке, чтобы сохранить её. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил РИА "Новости", что девочку переведут на лечение в столицу.

— Решение принято, но есть технические вопросы, которые нужно решить. Вероятнее всего, девочка будет переведена в Москву, — сказал медик.

По данным страницы "Новости Ингушетии" в "Инстаграме", о желании ухаживать за ребёнком уже заявила бабушка по материнской линии.