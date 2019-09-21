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Опубликовано 21 сентября 2019, 18:10

21-летний гонщик Ferrari выиграл третью квалификацию подряд

Фото © twitter/F1

Фото © twitter/F1

Российский пилот Даниил Квят уступил напарнику и завоевал лишь 16-е стартовое место.

В "Формуле-1" стартовал последний уик-энд перед приездом в Россию — Гран-при Сингапура. Квалификацию, как и на последних двух этапах, выиграл молодой пилот Ferrari Шарль Леклер. У 21-летнего монегаска это уже третья подряд и пятая в общей сложности поул-позишен в ходе этого сезона. Большего количества субботних побед нет даже у Льюиса Хэмилтона, побеждавшего в квалификациях четырежды.

В этот раз британец из Mercedes стал вторым, а партнёр Леклера по Ferrari Себастьян Феттель завоевал третье стартовое место.

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят проиграл напарнику и занял 16-е место на решётке.

Гонка в Сингапуре состоится завтра, 22 сентября, начало — в 14:50 мск.

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Дмитрий Садылко
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