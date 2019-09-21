21-летний гонщик Ferrari выиграл третью квалификацию подряд
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Российский пилот Даниил Квят уступил напарнику и завоевал лишь 16-е стартовое место.
В "Формуле-1" стартовал последний уик-энд перед приездом в Россию — Гран-при Сингапура. Квалификацию, как и на последних двух этапах, выиграл молодой пилот Ferrari Шарль Леклер. У 21-летнего монегаска это уже третья подряд и пятая в общей сложности поул-позишен в ходе этого сезона. Большего количества субботних побед нет даже у Льюиса Хэмилтона, побеждавшего в квалификациях четырежды.
BREAKING: It's pole for @Charles_Leclerc - his fifth of the 2019 season!#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/snvSpP5LKd— Formula 1 (@F1) September 21, 2019
В этот раз британец из Mercedes стал вторым, а партнёр Леклера по Ferrari Себастьян Феттель завоевал третье стартовое место.
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят проиграл напарнику и занял 16-е место на решётке.
CLASSIFICATION: QUALIFYING— Formula 1 (@F1) September 21, 2019
A thrilling Saturday shootout ends with @Charles_Leclerc's third consecutive pole position 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/SRf2XLxVJU
Гонка в Сингапуре состоится завтра, 22 сентября, начало — в 14:50 мск.