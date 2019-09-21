Трёх жителей Латвии осудили за демонстрацию символов СССР на День Победы

Один из мужчин объяснил выбор майки с серпом и молотом ностальгией по советской эпохе.

Три жителя Латвии осуждены за демонстрацию символики Советского Союза 9 мая этого года в Риге и Даугавпилсе. Об этом сообщает LETA со ссылкой на судебные решения суда.

На День Победы в Даугавпилсе два человека нарушили латвийские законы, использовав флаг СССР на публичном мероприятии. Один из них просто вышел с ним на улицу, а другой прикрепил к мотоциклу. Оба мужчины получили административное наказание.

Штрафом в размере 50 евро был наказан житель Риги, надевший майку с серпом и молотом у памятника Победы. Мужчина объяснил выбор одежды тем, что скучает по советским временам.

В июне парламент Латвии утвердил закон о запрете носить советскую военную форму и форму нацисткой Германии. Запрет также касается публичной демонстрации нацистских символов, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов Советского Союза и гитлеровского режима. Нарушение запрета предполагает штраф до 70 евро для физических лиц и 580 евро — для юридических.