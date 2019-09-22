В ООН предложили перенять опыт СССР в деле отказа от личных автомобилей

Роб де Йонг считает, что одних призывов отказаться от личного авто недостаточно. Людям прежде всего нужна альтернатива — развитие сети общественных перевозок.

Сокращать количество личного транспорта можно за счёт развития инфраструктуры транспорта общественного. Удачным примером тому может послужить опыт Советского Союза, который можно и нужно перенять для современной действительности.

— Государства, которые входили ранее в Советский Союз, обладали очень хорошей инфраструктурой общественного транспорта. Я был во множестве городов, где общественный транспорт был действительно хорошо развит — трамваи, автобусы, — цитирует РИА "Новости" главу отдела транспортного передвижения Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Роба де Йонга.

Роб де Йонг считает, что одних призывов со стороны властей отказаться от личного авто недостаточно. Людям прежде всего нужна альтернатива, в данном случае — развитие сети общественного транспорта, велосипедной и пешеходной инфраструктуры.

Однако Йонг не критикует идею о том, что для многих автомобиль служит показателем статуса и достатка.

— Вопрос в том, как люди собираются использовать машину. Если в городе хорошая инфраструктура для передвижения (автобусы, пешеходные дорожки, дорожки для велосипедов), то, по крайней мере для перемещения по городу, люди могли бы отказаться от поездки на машине и могли бы использовать автобус, велосипед, — говорит Йонг.

Он также высказался в защиту ограничений на въезд в центр городов, в том числе введения платы за въезд, запрета на въезд зарегистрированным в других регионах автомобилям и повышения цен на парковку в центре.

В остальных случаях, считает глава отдела транспортного передвижения Программы ООН, следует оценивать, насколько автомобилю необходимо попасть в центр города. Например, очевидно, что это необходимо экстренным службам, скорой помощи и поставщикам магазинов и ресторанов.

Йонг также отметил, что проблему перегруженности автодорог во многом решают ставшие популярными в последнее время самокаты и велосипеды. Плюсом служит и то, что такой вид транспорта способствует благоприятной экологической атмосфере.

При этом представитель ООН сказал, что по экологическому показателю Россия находится не среди лидеров, но и не среди аутсайдеров рейтинга.

Роб де Йонг призвал не просто перенять, но переосмыслить и модернизировать практику Советского Союза. По его словам, мир стоит на пороге значительного перелома в области экологии. И его ждёт крах в случае развития тренда на использование личных авто. Проведя редизайн городов, можно не дать качеству воздуха испортиться окончательно.

Отметим, что 22 сентября отмечается Всемирный день отказа от автомобилей.