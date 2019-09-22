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Регион
Опубликовано 22 сентября 2019, 18:18

Исландию оштрафовали из-за флагов Палестины на Евровидении

Фото © Twitter / Harris Stavrou‏

Фото © Twitter / Harris Stavrou‏

Местная группа нарушила запрет на политизацию и продемонстрировала на конкурсе символ частично признанной страны.

Исландию оштрафовали за демонстрацию местной музыкальной группой Hatari флагов Палестины на Евровидении-2019. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза (ЕВС).

Также отмечается, что сумма штрафа неизвестна.

Напомним, в мае на Евровидении-2019 музыкальная группа из Исландии продемонстрировала флаги Палестинской автономии. Организаторы отметили, что политизация международного песенного конкурса недопустима. По уставу ЕВС разрешается показывать только символы стран, входящих в ООН и ЕС.

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Анастасия Жидких
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