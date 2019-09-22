Исландию оштрафовали из-за флагов Палестины на Евровидении

Местная группа нарушила запрет на политизацию и продемонстрировала на конкурсе символ частично признанной страны.

Исландию оштрафовали за демонстрацию местной музыкальной группой Hatari флагов Палестины на Евровидении-2019. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза (ЕВС).

Также отмечается, что сумма штрафа неизвестна.