Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й

Гонщики Mercedes на трассе "Марина Бэй" не смогли показать свой класс и лишились места на пьедестале. А вот пилоты Ferrari заняли сразу две ступени.

Первым на Гран-при Сингапура стал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель, вторым финишировал его напарник по команде Шарль Леклер, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (Red Bull). Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал лишь 15-м.

RACE CLASSIFICATION



How they crossed the line in Marina Bay 📊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/mQhqY2XEu6 — Formula 1 (@F1) September 22, 2019