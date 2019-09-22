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Регион
Опубликовано 22 сентября 2019, 18:14

Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й

Фото © Пресслужба "Формулы-1"

Фото © Пресслужба "Формулы-1"

Гонщики Mercedes на трассе "Марина Бэй" не смогли показать свой класс и лишились места на пьедестале. А вот пилоты Ferrari заняли сразу две ступени.

Первым на Гран-при Сингапура стал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель, вторым финишировал его напарник по команде Шарль Леклер, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (Red Bull).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал лишь 15-м.

Следующий этап "Формулы-1" пройдёт в Сочи с 27 по 29 сентября.

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Кира Громова
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