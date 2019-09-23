Квят — о столкновении с Райкконеном: Он меня чуть не убил!

Российский гонщик рассказал об аварии, которая произошла с ним на Гран-при Сингапура.

Во время гонки на Гран-при Сингапура произошло столкновение с участием гонщика Alfa Romeo Кими Райкконена и пилота Toro Rosso Даниила Квята. Россиянин входил в поворот на более быстрых шинах, но финн не оставил ему места.

— Я удивился, ведь в тот момент я уже сделал свой ход, начал манёвр. И это было очевидно. Но Кими сместился на торможении — сделал ту вещь, которую мы так много обсуждали. И Кими, вообще-то, был одним из самых больших её критиков. Так что я удивлён, что он так поступил.

Kimi Raikkonen's race ended early after this lunge from Daniil Kvyat 😕#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/eHdOuZHkp9 — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Если ты защищаешься — защищайся. Если ты оставляешь калитку открытой — то оставляй до конца. А он просто… действовал как самоубийца. И меня чуть не убил! — заявил после гонки Квят.

Из-за аварии Райкконен был вынужден досрочно завершить заезд, а Квят откатился на 15-е место. Финский пилот объяснил, что слишком поздно увидел машину россиянина.

— В тот момент мои шины были довольно сильно изношены. И я знал, что соперник намного быстрее меня, а его шины намного свежее. На прямой я посмотрел в зеркало и увидел, что машина соперника находится довольно далеко. Только когда я начал поворачивать, то увидел соперника рядом с собой — увидел глазами, в зеркалах я уже никого не видел. Но было слишком поздно, и между болидами произошёл контакт, вот и всё, — описал эпизод Райкконен.