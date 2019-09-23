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Регион
Опубликовано 23 сентября 2019, 15:23

В Эстонии возмутились публикацией МИД РФ об освобождении их страны СССР

Фото © Twitter/ @MID_RF

Фото © Twitter/ @MID_RF

Таллин заявил, что не участвовал во Второй мировой войне и пострадал от советской оккупации.

МИД Эстонии обвинил российских коллег в искажении исторических фактов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет, — сообщил источник.

Возмущение страны вызвала публикация МИД РФ в "Твиттере", в которой сообщалось, что Красная армия принимала участие в освобождении Советской Эстонии.

Напомним, ранее лидер Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для страны Вторая мировая война закончилась только 25 лет назад с выходом последних советских войск.

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Анастасия Жидких
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