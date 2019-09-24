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Опубликовано 24 сентября 2019, 16:53

Ещё один Шумахер дебютирует на трассе в Сочи

Фото © instagram/davidschumacher_official

Фото © instagram/davidschumacher_official

К сыну Михаэля Шумахера добавится его двоюродный брат Дэвид, который дебютирует в "Формуле-3".

Легендарная гоночная фамилия Шумахер будет представлена во время гоночного уик-энда в Сочи (26–29 сентября) в двойном экземпляре. К выступающему в "Формуле-2" Мику добавится его двоюродный брат Дэвид, для которого в Сочи состоится дебют в "Формуле-3".

20-летний Мик — сын легендарного семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера и чемпион европейской "Формулы-3". 17-летний Дэвид — сын другого известного гонщика "Формулы-1" Ральфа Шумахера и вице-чемпион "Формулы-4".

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Дмитрий Садылко
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