Ещё один Шумахер дебютирует на трассе в Сочи

К сыну Михаэля Шумахера добавится его двоюродный брат Дэвид, который дебютирует в "Формуле-3".

Легендарная гоночная фамилия Шумахер будет представлена во время гоночного уик-энда в Сочи (26–29 сентября) в двойном экземпляре. К выступающему в "Формуле-2" Мику добавится его двоюродный брат Дэвид, для которого в Сочи состоится дебют в "Формуле-3".