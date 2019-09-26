Неудачник Квят и прощание с Сочи. Пять вопросов перед Гран-при России

Уже в эти выходные в "Формуле-1" состоится главный для российских болельщиков этап чемпионата мира — гонка в Сочи. К шестнадцатому этапу Льюис Хэмилтон подходит безоговорочным лидером чемпионата, а Даниил Квят — без надежды на повышение в классе. Гонка в Сочи должна дать ответы на многие вопросы.

Вопрос № 1. Что ждёт Квята?

Вопрос, который больше всего волнует российских болельщиков, — это будущее Даниила Квята. Единственный в пелотоне гонщик из России здорово вернулся в "Формулу-1": он стабильно набирает очки и даже однажды финишировал на подиуме. Однако для боссов Red Bull этого оказалось недостаточно: в главную команду из Toro Rosso решили перевести Албона, а не Квята.

Изначально это решение казалось логичным: Квят в Red Bull уже был, теперь самое время попробовать другого гонщика, чтобы решить, кто из них лучше. Однако после очередного интервью с руководителем команды закралось подозрение, что "быки" всё уже решили — даже не следующий сезон Квяту места в большой команде не видать.

— Мы оценим положение дел после гонки в Мексике. Мы уже подтвердили Квята на следующий год — по крайней мере, внутри команды всё ясно. Так что борьба за место идёт между Гасли и Албоном, — сказал руководитель Red Bull Гельмут Марко.

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Сам россиянин относится к этому философски: он понимает, что ему нужно просто продолжать усердно работать. В этом плане Гран-при России вряд ли что-то существенно поменяет. Даже если Квят вдруг выиграет гонку или, наоборот, сойдёт с дистанции, из Toro Rosso он в ближайшее время никуда не денется.

Но вот оптимизма не прибавляет тот факт, что в домашней гонке, где у него есть даже собственная трибуна, Даниил будет стартовать одним из последних из-за штрафа за замену силовой установки. Скорее всего, если не случится чудо (или дождь), Квят не сможет побороться даже со своим новым партнёром Пьером Гасли. А ведь в 2015 году россиянин финишировал в Сочи на высоком пятом месте...

Вопрос № 2. Хэмилтон — уже чемпион?

С каждой новой гонкой Льюиса Хэмилтона в мире "Формулы-1" становится на один рекорд Шумахера меньше. Гран-при России — не исключение. В Сочи почти наверняка падёт очередное достижение великого семикратного чемпиона: количество гонок с кругами лидирования.

If @LewisHamilton leads for at least one lap in Sochi next Sunday, another all-time F1 record will be his 👀#F1 #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/HZqtFbDXkt — Formula 1 (@F1) September 23, 2019

Но самое впечатляющее — то, что достижение, которое, как казалось ещё пятнадцать лет назад, будет вечным, тоже может пасть. Великие семь чемпионских титулов Михаэля Шумахера вполне могут покориться Льюису. Сейчас у Хэмилтона — пять побед в чемпионате, и в том, что в этом году случится шестая, сомнений практически не остаётся.

Судите сами: в прошлом сезоне Хэмилтон приезжал в Сочи с 40-очковым отрывом от Себастьяна Феттеля. В этом же году британец опережает своего партнёра по команде — Валлтери Боттаса — аж на 65 очков. А того же Себа — и вовсе на космические 102 балла. О какой интриге в чемпионате может идти речь? Хэмилтон обеспечил себе настолько гигантский отрыв, что сейчас может спокойной делать то, что у него отлично получается: без напряга приезжать в пятёрке лучших, даже не особенно борясь за победы, — этого ему хватит для оформления уже шестого титула. По сути, в Сочи Хэмилтон начнёт свой чемпионский путь, в котором ему нужно просто показывать свой уровень и ждать. Конкуренты в этом году не так стабильны, чтобы даже без сопротивления добиваться результата.

Вопрос № 3. Mercedes когда-нибудь проиграет?

Появление в календаре "Формулы-1" сочинской трассы совпало с расцветом команды Mercedes, и так вышло, что все пять Гран-при России выиграли пилоты именно этой команды. Льюис Хэмилтон побеждал в Сочи трижды, ещё по одной победе одержали его партнёры — Нико Росберг и Валттери Боттас. В этом сезоне снова доминирует немецкая конюшня, но вот в последних гонках ситуация иная.

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Начиная ещё с осенних этапов, в "Формуле-1" царит Ferrari: гонщики итальянской команды стали победителями последних трёх Гран-при. И, даже несмотря на тот факт, что с точки зрения конструкции "Сочи автодром" больше подходит Mercedes, Ferrari может дать немцам серьёзный бой. Во-первых, Себастьян Феттель находится на эмоциональном подъёме после того, как одержал первую за год с лишним победу. Во-вторых, Шарль Леклер явно намерен вернуть своё, потому что его в Сингапуре, по сути, лишили первого места в угоду партнёру.

Вопрос № 4. Боттас завершит дело?

В статусе униженного и оскорблённого в Сочи приедет не только Леклер, но и Боттас. Однако если монегаска обидели всего неделю назад, то финн планирует месть уже целый год. На Гран-при России — 2018 его попросили пропустить вперёд Хэмилтона, лишив второй подряд победы на российской трассе. В этом году финский пилот не намерен помогать напарнику.

— В Сочи у меня есть неоконченное дело. Обычно для меня это хорошая трасса, и я приложу усилия, чтобы это снова было так. Из-за прямых этот трек может подойти Ferrari, однако я настроен на то, чтобы финишировать лучше, чем в прошлом году. В России все начнут с нуля. Я попытаюсь вспомнить ощущения прошлых лет и войти в тот ритм, в котором я выступал раньше на этой трассе, — сказал Боттас перед Гран-при России.

"Сочи автодром" — это вообще одна из любимых трасс Боттаса: 2014 год — третье место в квалификации и третье место в гонке на скромном болиде Williams;

2015 год — снова третье место в квалификации, в гонке Райкконен выбил его с трассы на последнем круге, Боттас на том же авто (Williams) шёл третьим;

2016 год — третье место в квалификации, четвёртое — в гонке за рулём Williams;

2017 год — третье место в квалификации и победа уже в составе команды Mercedes;

2018 год — первое место в квалификации и второе место в гонке, которое должно было стать первым.

Рекорд круга "Сочи автодрома" тоже принадлежит Боттасу. Сможет ли финн снова подняться на первую ступень пьедестала? Если внешние факторы не будут ему мешать, то шансы на это очень высоки.

Вопрос № 4. Сочи уйдёт из "Формулы-1"?

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Контракт с "Сочи автодромом" был заключён в 2010 году сроком на 10 лет. Конечно, в соглашении была прописана опция продления, и на данный момент ничего не говорит о том, что российский этап каким-то образом мог не устроить организаторов. Российский гонщик в пелотоне есть, билеты на Гран-при продаются. Однако в ближайшее время с сочинским этапом, возможно, придётся попрощаться.

Но это не значит, что "Формула-1" откажется от российского этапа. Сейчас всё идёт к тому, что Сочи в календаре просто заменит Санкт-Петербург. Не исключено, что две трассы могут чередоваться, как это раньше делали немецкие Нюрбургринг и Хоккенхаймринг. Но если что-то подобное и случится, то не раньше 2021 года. А пока у нас есть ещё две гарантированные гонки на "Сочи автодроме" — одной из самых интересных трасс в современной "Формуле-1".

"Формула-1" Гран-при России "Сочи автодром", Сочи 27−29 сентября 2019 года