СМИ: Гран-при России "Формулы-1" может переехать из Сочи под Санкт-Петербург

Английские СМИ сообщают, что в следующем году российский этап "королевских гонок" сменит локацию.

Гран-при России 2019 года может стать предпоследней гонкой для Сочи в "Формуле-1". С 2021 года этап должен переехать с юга страны под Санкт-Петербург. В настоящий момент возможные изменения якобы обсуждают руководство международной автомобильной федерации и президент России Владимир Путин, сообщает Daily Mail.