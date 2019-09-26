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Регион
Опубликовано 26 сентября 2019, 12:19

СМИ: Гран-при России "Формулы-1" может переехать из Сочи под Санкт-Петербург

Фото © formula1.com

Фото © formula1.com

Английские СМИ сообщают, что в следующем году российский этап "королевских гонок" сменит локацию.

Гран-при России 2019 года может стать предпоследней гонкой для Сочи в "Формуле-1". С 2021 года этап должен переехать с юга страны под Санкт-Петербург. В настоящий момент возможные изменения якобы обсуждают руководство международной автомобильной федерации и президент России Владимир Путин, сообщает Daily Mail.

Отметим, что Гран-при России 2019 года состоится уже в ближайшие выходные, с 27 по 29 сентября. Гонка станет уже шестой подряд для "Сочи автодрома".

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Дмитрий Садылко
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