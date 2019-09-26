Песков не подтвердил участие Путина в вопросе переноса гонок "Формулы-1" из Сочи
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В этом южном российском городе-курорте соревнования проводятся уже на протяжении шести лет.
Президент России Владимир Путин не участвует в обсуждении вопроса о возможности переноса гонок "Формулы-1" из Сочи в Санкт-Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Нет, это не так, — приводит его слова ТАСС.
Напомним, британское издание Daily Mail ранее сообщило, что президент РФ якобы обсуждает с руководством "Формулы-1" перенос Гран-при России из Сочи на новую трассу под Санкт-Петербургом.
Напомним, что Гран-при России 2019 года состоится уже в ближайшие выходные, 27−29 сентября. Гонка станет уже шестой подряд для "Сочи автодрома".