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Регион
Опубликовано 26 сентября 2019, 15:37

Песков не подтвердил участие Путина в вопросе переноса гонок "Формулы-1" из Сочи

Фото © ТАСС / James Moy Photography / PA Images

Фото © ТАСС / James Moy Photography / PA Images

В этом южном российском городе-курорте соревнования проводятся уже на протяжении шести лет.

Президент России Владимир Путин не участвует в обсуждении вопроса о возможности переноса гонок "Формулы-1" из Сочи в Санкт-Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Нет, это не так, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, британское издание Daily Mail ранее сообщило, что президент РФ якобы обсуждает с руководством "Формулы-1" перенос Гран-при России из Сочи на новую трассу под Санкт-Петербургом.

Напомним, что Гран-при России 2019 года состоится уже в ближайшие выходные, 27−29 сентября. Гонка станет уже шестой подряд для "Сочи автодрома".

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Андрей Григорьев
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