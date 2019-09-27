Глава МИД Чили сделал комплимент Лаврову
Сергей Лавров. Фото © МИД России
В ходе двусторонней встречи с Сергеем Лавровым его чилийский коллега Теодоро Рибера сделал главе российского МИД комплимент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Перед началом встречи российский министр посетовал, что на проходящей в эти дни в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН "много суеты", на что Рибера заявил, что Лавров всё равно "прекрасно выглядит".
— Либо много занимаетесь спортом, либо мало едите, — с улыбкой на лице предположил чилиец.
На это Лавров ему ответил, что даже если расскажет правду, то ему всё равно "не поверят".
Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2008 года встретился с главой МИД Грузии.