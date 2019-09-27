В ходе двусторонней встречи с Сергеем Лавровым его чилийский коллега Теодоро Рибера сделал главе российского МИД комплимент. Об этом сообщает РИА "Новости".

Перед началом встречи российский министр посетовал, что на проходящей в эти дни в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН "много суеты", на что Рибера заявил, что Лавров всё равно "прекрасно выглядит".

— Либо много занимаетесь спортом, либо мало едите, — с улыбкой на лице предположил чилиец.

На это Лавров ему ответил, что даже если расскажет правду, то ему всё равно "не поверят".