Главы МИД России и Грузии встретились впервые с 2008 года

Дипломатические отношения разорваны с тех пор, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В Нью-Йорке состоялись переговоры министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Грузии Давида Залкалиани. Об этом сообщили в МИД РФ. Это первая встреча министров двух стран после 2008 года, когда произошёл вооружённый конфликт в Южной Осетии.

В российском ведомстве рассказали, что встречу на полях сессии Генассамблеи ООН помогла организовать Швейцария. Именно она из-за отсутствия дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы одной на территории другой.

— В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности, — сухо прокомментировали встречу в МИД РФ, не сообщив каких-то дополнительных подробностей.

Напомним, в 2008 году Россия была вынуждена ввести войска в Южную Осетию после нападения грузинских военных на жителей Цхинвала и российских миротворцев. Грузинские войска отступили. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Россией, которые не восстановлены до сих пор.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.