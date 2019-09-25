Лавров предложил возобновить авиасообщение с Грузией

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает за возобновление авиасообщения с Грузией, он считает правильным вернуть эти полёты. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью газете "Коммерсант".

— Я бы эти полёты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно после того, как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, — отметил Лавров.

Напомним, 8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией из-за угрозы безопасности россиян. В грузинских прогнозах, прекращение полётов между двумя государствами может лишить страну 200–300 миллионов долларов.