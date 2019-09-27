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Регион
Опубликовано 27 сентября 2019, 14:29

Квяту не разрешили выступить в Сочи в шлеме нового цвета

Фото © EPA

Фото © EPA

На домашнем этапе российский пилот Toro Rosso хотел выступить в шлеме новой расцветки, однако FIA не дала разрешение.

Российский гонщик Даниил Квят хотел выступить на Гран-при России в Сочи в шлеме новой расцветки. С соответствующей просьбой он обратился в Международную автомобильную федерацию (FIA), но получил отказ, потому что уже менял цвет шлема на этапе в Италии. Ведь по правилам в сезоне можно только один раз изменить его цвет. Однако по ходу чемпионата допускаются только незначительные изменения.

Отметим, что сегодня в Сочи стартовал Гран-при "Формулы-1". Основная гонка пройдёт 28 сентября.

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Кира Громова
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