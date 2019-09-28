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Регион
Опубликовано 28 сентября 2019, 14:13

Квят пропустит квалификацию на Гран-при России

Фото ©  ТАСС / XPB / Press Association Image

Фото ©  ТАСС / XPB / Press Association Image

В заключительной практике на Гран-при России, который проходит в Сочи, у нашего пилота опять обнаружились проблемы с болидом.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не смог завершить третью тренировку из-за технических проблем. Пилот уже в начале заезда пожаловался на проблемы с двигателем. Это уже второй случай на этом этапе "Формулы-1".

Отметим, что Квят из-за проблем с машиной теперь пропустит квалификацию. Однако он в любом случае стартовал бы с последнего места, так как перед этапом ему заменили силовую установку.

Основная гонка состоится завтра, 29 сентября.

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Кира Громова
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