Квят пропустит квалификацию на Гран-при России

В заключительной практике на Гран-при России, который проходит в Сочи, у нашего пилота опять обнаружились проблемы с болидом.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не смог завершить третью тренировку из-за технических проблем. Пилот уже в начале заезда пожаловался на проблемы с двигателем. Это уже второй случай на этом этапе "Формулы-1".

Отметим, что Квят из-за проблем с машиной теперь пропустит квалификацию. Однако он в любом случае стартовал бы с последнего места, так как перед этапом ему заменили силовую установку.