Ураган "Лоренцо" достиг максимальной категории в Атлантике
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Ураган "Лоренцо", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
— "Лоренцо" — ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Колебания интенсивности возможны в течение воскресенья, — говорится в сообщении NHC.
Несмотря на то что к концу 29 сентября прогнозируется ослабление урагана, он всё равно представляет опасность. К началу октября "Лоренцо", максимальная скорость которого достигает 72 метров в секунду, достигнет берегов Азорских островов.
Ранее в Техасе четыре человека погибли из-за урагана "Имельда", а в начале сентября на Багамы обрушился разрушительный ураган "Дориан". Погибло по меньшей мере 50 человек, пропавшими считаются около 2,5 тысячи жителей.