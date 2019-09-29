Ураган "Лоренцо" достиг максимальной категории в Атлантике

Ураган "Лоренцо", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

— "Лоренцо" — ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Колебания интенсивности возможны в течение воскресенья, — говорится в сообщении NHC.

Несмотря на то что к концу 29 сентября прогнозируется ослабление урагана, он всё равно представляет опасность. К началу октября "Лоренцо", максимальная скорость которого достигает 72 метров в секунду, достигнет берегов Азорских островов.