Более 23 родственников американского актёра пропали на Багамах

Более 23 членов семьи племянника актёра Сидни Пуатье пропали без вести после стихийного бедствия на Багамах, вызванного ураганом "Дориан", сообщает Daily Mail.

66-летний Джеффри Пуатье сообщил, что уже несколько дней нет никаких вестей от его родственников, в том числе от сестры Барбары и её детей, которые живут на Багамских островах.

По словам Пуатье, он не теряет веры и продолжает пытаться связаться с близкими любыми доступными способами, однако всё безуспешно.

На данный момент он собирается отправиться на Багамы сам, чтобы искать свою семью.

Другой член многочисленной семьи Пуатье, Кимберли, рассказала, что ищет родственников, находясь в США. Она отправляла рассылки и сообщения в надежде, что кто-то расскажет ей про семью на Багамах.

Она сказала, что связалась с семьёй двоюродных братьев, которые спаслись на лодке от наводнения вместе с женщиной по имени Барбара, предположительно, сестрой Джеффри. Но, увидев фотографию женщины, Джеффри Пуатье сказал, что это не его сестра.

Ранее сообщалось, что не менее 44 человек погибло из-за урагана "Дориан" на Багамских островах. Впрочем, жертв страшной стихии на самом деле, скорее всего, гораздо больше, однако найти их тела не представляется возможным, так как отступающая в океан вода уносила всё за собой.