В Госдуме назвали идею об обнародовании разговоров Путина и Трампа глупостью

Со своей стороны там предложили американским демократам обнародовать свои гостайны, в том числе касающиеся финансирования "цветных революций" по всему миру.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал предложение американских демократов обнародовать разговор Путина и Трампа абсурдным. Беседа двух лидеров велась не о личном, а предмет разговора мог касаться и других стран.

— Есть определённая практика, публикацию разговоров можно делать только с согласия второй стороны. Это касается не только международной деятельности, но и частной переписки. Это вообще принципы морали, — цитирует РИА "Н о вости" слова Чепы.

Он также отметил, что смысл частной беседы лидеров двух стран, играющих важную роль на мировой арене, состоит не в обсуждении личной жизни, а касается политических нюансов.

— Иногда разговор касается и других стран, иногда главы государств обсуждают тонкие моменты. Это полная глупость, американцы уже не знают, что у них там происходит, — заявил Чепа.

Со своей стороны зампред предложил демократам обнародовать свои гостайны, в том числе касающиеся финансирования "цветных революций" по всему миру, в частности "Майдана" на Украине.