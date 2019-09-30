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Регион
Опубликовано 30 сентября 2019, 17:41

Врач Шумахера: Я не чудотворец и не занимаюсь экспериментами

Фото © AP Photo / Shizuo Kambayashi

Фото © AP Photo / Shizuo Kambayashi

Профессор Филипп Менаше, к которому в Париж ездил легендарный гонщик, рассказал, как лечил Михаэля.

Доктор признался, что современный мир мало знаком со стволовыми клетками, которые используются в лечении выдающегося спортсмена Михаэля Шумахера.

— Я не чудотворец, я и мои коллеги не занимаемся экспериментами. Эксперимент — это ужасный термин, не имеющий отношения к медицине. За последние 20 лет мы достигли большого прогресса в области изучения стволовых клеток, но мы по-прежнему очень мало знаем всю правду о них, — цитирует специалиста Marca.

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Кира Громова
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