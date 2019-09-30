Врач Шумахера: Я не чудотворец и не занимаюсь экспериментами

— Я не чудотворец, я и мои коллеги не занимаемся экспериментами. Эксперимент — это ужасный термин, не имеющий отношения к медицине. За последние 20 лет мы достигли большого прогресса в области изучения стволовых клеток, но мы по-прежнему очень мало знаем всю правду о них, — цитирует специалиста Marca.