Врач Шумахера: Я не чудотворец и не занимаюсь экспериментами
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Профессор Филипп Менаше, к которому в Париж ездил легендарный гонщик, рассказал, как лечил Михаэля.
Доктор признался, что современный мир мало знаком со стволовыми клетками, которые используются в лечении выдающегося спортсмена Михаэля Шумахера.
— Я не чудотворец, я и мои коллеги не занимаемся экспериментами. Эксперимент — это ужасный термин, не имеющий отношения к медицине. За последние 20 лет мы достигли большого прогресса в области изучения стволовых клеток, но мы по-прежнему очень мало знаем всю правду о них, — цитирует специалиста Marca.