Депутат Госдумы пригласил Грету Тунберг выступить перед российской молодёжью

Он также признал, что восхищён силой воли и энергией молодой шведской активистки.

Депутат Государственной думы, первый зампред думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую активистку Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме перед молодёжью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на копию соответствующего письма.

Как пишет депутат, ему известно об обеспокоенности российской молодёжи проблемами глобальной экологии и о сложности компромисса в таких вопросах.

— От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодёжью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату, — сказано в тексте письма.

В письме Власов отмечает, что является самым молодым депутатом Госдумы. Он также признался, что восхищён силой воли и энергией молодой активистки.

Кроме того, парламентарий направил письмо послу Швеции в России Малене Мард.

— В связи с отсутствием информации о точном месте проживания подданной Королевства Швеции Тинтин Элеоноры Эрнман Тунберг прошу вас оказать содействие в передаче и переводе ей содержания приложенного письма, — написал депутат.