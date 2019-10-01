Валуев отказался слушать юную экоактивистку Грету Тунберг в стенах Госдумы

Парламентарий посоветовал 16-летней шведке для начала получить образование и составить собственное мнение о мире, а не озвучивать чужие мысли.

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев не поддерживает идею пригласить шведскую активистку Грету Тунберг выступить с речью в российском парламенте. Об этом прославленный российский боксёр заявил в беседе с изданием "360".

По мнению Валуева, юной Грете Тунберг недостаёт образования и жизненного опыта, а потому она, скорее всего, высказывает не свои мысли. Словом, депутат наотрез отказался слушать выступление 16-летней шведки.

— Буду относиться к её высказываниям более серьёзно, когда она получит образование, — добавил Валуев.

Напомним, идея пригласить Грету "с гастролями" в Госдуму принадлежит первому зампреду думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василию Власову. Он направил ей письмо, в котором восхищается силой воли и энергией молодой активистки, а также просит её выступить с речью перед российской молодёжью.