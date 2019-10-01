Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2019, 16:30

Депутат Госдумы посоветовал не покупать красную икру за 150 рублей

Фото © Рixabay

Фото © Рixabay

Кроме того, по мнению парламентария, в Москве низкого качества и рыбная продукция.

Красная икра по привлекательной цене в 150 рублей имеет низкое качество и является поддельной. Об этом заявил депутат Государственной думы Константин Слыщенко.

Он отметил, что с приближением новогодних праздников в крупных городах России начнётся торговля дешёвой икрой. Но не стоит отвечать на такое заманчивое предложение.

— В конце 2018 года во время массовых рейдов только в Москве и Московской области было изъято более 220 тонн поддельной красной икры. Проблема есть, её надо решать, — передаёт НСН его слова.

Слыщенко также отметил низкое качество рыбной продукции в столице. По его мнению, "рыбу в Москве нельзя есть". Он связывает это с разными причинами: транспортировкой, условиями хранения и даже производства на Дальнем Востоке.

По словам депутата, чтобы решить эту проблему, на Камчатке запускают ультрасовременный завод, где будут производить сырьё из рыбы, выловленной в специальных условиях, сохраняющих её свежесть.

Ранее глава Роскачества раскрыл, что производители кладут в банки вместо красной икры.

BannerImage
Сусанна Витвинская
  • Новости
  • Госдума
  • икра
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar