Депутат Госдумы посоветовал не покупать красную икру за 150 рублей
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Кроме того, по мнению парламентария, в Москве низкого качества и рыбная продукция.
Красная икра по привлекательной цене в 150 рублей имеет низкое качество и является поддельной. Об этом заявил депутат Государственной думы Константин Слыщенко.
Он отметил, что с приближением новогодних праздников в крупных городах России начнётся торговля дешёвой икрой. Но не стоит отвечать на такое заманчивое предложение.
— В конце 2018 года во время массовых рейдов только в Москве и Московской области было изъято более 220 тонн поддельной красной икры. Проблема есть, её надо решать, — передаёт НСН его слова.
Слыщенко также отметил низкое качество рыбной продукции в столице. По его мнению, "рыбу в Москве нельзя есть". Он связывает это с разными причинами: транспортировкой, условиями хранения и даже производства на Дальнем Востоке.
По словам депутата, чтобы решить эту проблему, на Камчатке запускают ультрасовременный завод, где будут производить сырьё из рыбы, выловленной в специальных условиях, сохраняющих её свежесть.
Ранее глава Роскачества раскрыл, что производители кладут в банки вместо красной икры.