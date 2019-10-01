Депутат Госдумы посоветовал не покупать красную икру за 150 рублей

Кроме того, по мнению парламентария, в Москве низкого качества и рыбная продукция.

Красная икра по привлекательной цене в 150 рублей имеет низкое качество и является поддельной. Об этом заявил депутат Государственной думы Константин Слыщенко.

Он отметил, что с приближением новогодних праздников в крупных городах России начнётся торговля дешёвой икрой. Но не стоит отвечать на такое заманчивое предложение.

— В конце 2018 года во время массовых рейдов только в Москве и Московской области было изъято более 220 тонн поддельной красной икры. Проблема есть, её надо решать, — передаёт НСН его слова.

Слыщенко также отметил низкое качество рыбной продукции в столице. По его мнению, "рыбу в Москве нельзя есть". Он связывает это с разными причинами: транспортировкой, условиями хранения и даже производства на Дальнем Востоке.

По словам депутата, чтобы решить эту проблему, на Камчатке запускают ультрасовременный завод, где будут производить сырьё из рыбы, выловленной в специальных условиях, сохраняющих её свежесть.