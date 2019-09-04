Глава Роскачества раскрыл, что производители кладут в банки вместо красной икры

Организация советует выбирать упаковки, промаркированные надписью "ГОСТ", так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт.

Глава "Роскачества" Максим Протасов рассказал, на что следует обратить внимание потребителю при покупке красной икры. По его словам, недобросовестные производители часто пользуются тем фактом, что икра разных видов лососёвых может отличаться по вкусу и виду. Поэтому в баночке может оказаться всё что угодно, вплоть до намешанной "каши" из всех видов рыбы, предупреждает эксперт.

— Именно поэтому мы советуем выбирать упаковки, промаркированные надписью "ГОСТ", так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт, — приводит слова Протасова РИА "Новости".

Покупателям советуют обращать внимание на дату производства, поскольку она должна совпадать с периодом, когда рыба семейства лососёвых идёт на нерест (с середины мая и до начала зимы. — Прим. Лайфа). Цифры на жестяной банке должны быть обязательно выпуклыми, а не вдавленными. Ну и сама упаковка, разумеется, не должна быть вздутой, иначе в ней точно успели распространиться опасные микробы.

К слову, ранее эксперты неожиданно зафиксировали снижение в России цен на чёрную икру. Главной причиной является увеличение предложения. Этому способствует развитие аквакультуры и рост импорта, в частности контрабанды с низкой стоимостью, например, из Китая (в 2018 году — почти 18 тонн).