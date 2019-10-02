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Опубликовано 2 октября 2019, 07:27

Кузнецова взяла под контроль расследование гибели сварившейся в кипятке девочки

Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Ситуацию с расследованием обстоятельств смерти 15-летней воспитанницы детского дома на Сахалине, которая скончалась от полученных в ванне ожогов, взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Об этом сообщила детский омбудсмен по Сахалинской области Любовь Устиновская.

Мной было доложено всё по этой ситуации уполномоченному по правам ребёнка при Президенте Анне Кузнецовой <...> Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль, — приводит её слова ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что в доме-интернате на Сахалине санитарка учреждения хотела помыть 15-летнюю воспитанницу и положила её в ванну, после чего включила тёплую воду. Затем женщина ушла в другое помещение за пелёнками, а когда вернулась, из крана на ребёнка лился уже кипяток.

Пострадавшая была доставлена в больницу, однако помочь ей не смогли и девочка скончалась. Против сотрудницы было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей.

В интернате была проведена служебная проверка, по итогам которой уже подозреваемая санитарка была уволена, заведующему её отделением объявили выговор, и был отстранён от должности и.о. обязанности директора учреждения.

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Сергей Тюленин
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