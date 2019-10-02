Кузнецова взяла под контроль расследование гибели сварившейся в кипятке девочки

Ситуацию с расследованием обстоятельств смерти 15-летней воспитанницы детского дома на Сахалине, которая скончалась от полученных в ванне ожогов, взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Об этом сообщила детский омбудсмен по Сахалинской области Любовь Устиновская.

— Мной было доложено всё по этой ситуации уполномоченному по правам ребёнка при Президенте Анне Кузнецовой <...> Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль, — приводит её слова ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что в доме-интернате на Сахалине санитарка учреждения хотела помыть 15-летнюю воспитанницу и положила её в ванну, после чего включила тёплую воду. Затем женщина ушла в другое помещение за пелёнками, а когда вернулась, из крана на ребёнка лился уже кипяток.

Пострадавшая была доставлена в больницу, однако помочь ей не смогли и девочка скончалась. Против сотрудницы было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей.