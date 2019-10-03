Игроман погиб во сне из-за мобильного телефона

25-летний Састра Моин проводил время в многопользовательских онлайн-играх, лёжа на матрасе в своей комнате.

Житель провинции Чонбури, Таиланд, очень сильно любил играть перед сном в игры на своём смартфоне, поскольку так он быстрее засыпал, однако эта привычка в конечном итоге стоила ему жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Установлено, что 25-летний Састра Моин вечером 27 сентября как обычно проводил время в многопользовательских онлайн-играх, лёжа на матрасе в интересном интерьере своей комнаты. Причём делал это таец сразу с нескольких устройств.

Фото © Twitter/Adam

Точная последовательность событий восстановлению не подлежит ввиду отсутствия свидетелей, но, по версии следствия, когда мужчина уснул, стоявшие на зарядке гаджеты сыграли с ним злую шутку и он получил удар током.

Его тело утром обнаружила родная тётка, которая сразу же отключила электричество во всём доме и вызвала полицию. Она же рассказала правоохранителям, что, когда она нашла тело, его рука лежала рядом со штепселем, у которого подплавился корпус.

Полицейские не нашли в жилище мужчины следов взлома, как и признаков насильственной смерти на его теле, и заключили, что смерть наступила в результате удара током.