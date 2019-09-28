В Казахстане уснувшую со смартфоном 14-летнюю школьницу нашли мёртвой

Полиция не обнаружила признаков насилия на теле девочки. Её смерть назвали несчастным случаем.

В Казахстане при взрыве смартфона умерла 14-летняя школьница, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на местные власти.

По предварительной версии, девочка слушала музыку на телефоне, поставленном на зарядку, и уснула. Под утро батарея гаджета взорвалась и нанесла смертельные травмы ребёнку.

Полиция не обнаружила признаков насилия на теле школьницы. Её смерть назвали несчастным случаем.

Ранее в Кировской области скончалась 26-летняя девушка, которая взяла с собой смартфон в ванную и поставила его там на зарядку. Телефон упал в воду, после чего девушка мгновенно умерла от удара током.