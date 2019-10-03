Госдума временно переедет в другое здание
Здание Дома союзов. Фото © Wikipedia
Вместе с депутатами в Дом союзов также переедут подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и ряд других организаций.
Депутаты Госдумы РФ временно переместятся вместе с аппаратом в здание Дома союзов. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.
— Управлению делами Президента Российской Федерации обеспечить временное размещение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации <...> в здании по адресу город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1, — сообщается в документе.
Отмечается, что вместе с депутатами в здание также переедут подразделения ФСО, ФСБ, МЧС РФ, а также ряд других подведомственных Управлению делами Президента РФ организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы РФ.
Ранее по окончании весенней сессии ГД РФ планировалось начать ремонт зала заседаний, на время которого депутаты должны были переехать в Дом союзов. Однако в мае в фундаменте здания российского парламента нашли пустоты. После этого сообщалось, что ремонт будет отложен в связи с дополнительными исследованиями грунта.