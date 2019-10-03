Госдума временно переедет в другое здание

Вместе с депутатами в Дом союзов также переедут подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и ряд других организаций.

Депутаты Госдумы РФ временно переместятся вместе с аппаратом в здание Дома союзов. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

— Управлению делами Президента Российской Федерации обеспечить временное размещение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации <...> в здании по адресу город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1, — сообщается в документе.

Отмечается, что вместе с депутатами в здание также переедут подразделения ФСО, ФСБ, МЧС РФ, а также ряд других подведомственных Управлению делами Президента РФ организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы РФ.