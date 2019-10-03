Путин назвал цинизмом заявления о том, что Сталин развязал войну с Германией

Президент РФ подчеркнул, что из-за исторических искажений люди могут перестать бояться повторения таких трагедий.

Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что Иосиф Сталин развязал войну с Германией.

— Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это чёрная страница в истории нашей страны. Но уж сказать, что Сталин развязал войну, — это верх цинизма, — сказал глава РФ на на пленарном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Путин отметил, что 22 июня 1941 года в четыре часа утра именно немецкие войска перешли советскую границу и нарушили договор о ненападении. И до сих пор невозможно назвать точную цифру погибших в Советском Союзе: примерно 25–27 миллионов человек.

— Всё это пытаются зачем-то смешать, спрятать, извратить. Мне кажется, что угроза в одном: угроза в том, что в процессе этих подтасовок может быть утрачено главное — люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий, — добавил Путин.