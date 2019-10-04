Шотландия вводит запрет родителям шлёпать детей
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Законопроект призван обеспечить ребёнку такую же правовую защиту от насилия, как и взрослым.
Шотландия стала первым регионом в составе Соединённого Королевства, где будет введён запрет шлёпать детей, сообщает Daily Mail.
Законопроект в региональном парламенте 84 человека поддержали, ещё 29 высказались против. Положение вступит в силу спустя год после получения королевской санкции.
Член Шотландской партии зелёных Джон Финни, который внёс законопроект, отметил в сообщении, что это решительный и смелый шаг и дети должны получить такую же правовую защиту от насилия, как и взрослые.
В Великобритании родители могут шлёпать детей в дисциплинарных целях, однако в школах физическое наказание исключено. Сторонники запрета настаивают, что ребёнок оказывается в заведомо уязвимом положении. Противники, напротив, отмечают, что многие матери и отцы пострадают, пытаясь добиться послушания.
В России уральский омбудсмен заявил, что шлепки не являются насилием, это способ указать ребёнку на его ошибку.