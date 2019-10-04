Милонов просит добавить в шоу об экстрасенсах бегущую строку "Внимание — жулики"

— Бегущей строкой всё время в шоу должно идти, что "внимание, это жулики, мошенники, фармазонщики, воры на доверии"..., чтобы люди знали, что это вымысел, что это — ненастоящее, что никакие экстрасенсорные способности в реальности никогда продемонстрированы никем не были... Мы же разрешаем смотреть Гарри Поттера. Там парень с палкой бегает, превращает кого угодно в червяков, — сказал агентству городских новостей "Москва" Милонов.