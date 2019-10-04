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Опубликовано 4 октября 2019, 10:43

Милонов просит добавить в шоу об экстрасенсах бегущую строку "Внимание — жулики"

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По мнению депутата, самих участников подобных передач стоит проверять у психиатра.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что телевизионные шоу про экстрасенсов нужно показывать с бегущей строкой, предупреждающей об обмане.

Бегущей строкой всё время в шоу должно идти, что "внимание, это жулики, мошенники, фармазонщики, воры на доверии"..., чтобы люди знали, что это вымысел, что это — ненастоящее, что никакие экстрасенсорные способности в реальности никогда продемонстрированы никем не были... Мы же разрешаем смотреть Гарри Поттера. Там парень с палкой бегает, превращает кого угодно в червяков, — сказал агентству городских новостей "Москва" Милонов.

Также депутат добавил, что самих "экстрасенсов" перед участием в шоу следует проверять у психиатра, так как неэтично показывать больных людей по телевидению.

Напомним, несколько дней назад появились разоблачения о популярном российском телешоу "Битва экстрасенсов". Блогер рассказала, как продюсеры проекта предлагали простым людям сняться в качестве колдунов.

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Анастасия Жидких
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