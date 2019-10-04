Эксперты подсчитали, во сколько обойдётся москвичам букет ко Дню учителя
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Эксперты подсчитали, что в среднем родители московских школьников потратят 1500 рублей на букет ко Дню учителя.
— Родители школьников смогут приобрести очень неплохой букет в пределах 1,5 тысячи рублей, а дальше уже, как говорится, сколько не жалко... Тут уже каждый старается как может: кто-то удивляет оригинальной формой, кто-то просто хочет сделать что-то приятное, — сказала агентству городских новостей "Москва" президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Ранее эксперт также рассказала, как выбирать цветы ко Дню учителя, чтобы соблюсти цветочный этикет. По её словам, нельзя дарить гвоздики. А самые оптимальные цвета букета — оранжевый или жёлтый.