Эксперты подсчитали, во сколько обойдётся москвичам букет ко Дню учителя

— Родители школьников смогут приобрести очень неплохой букет в пределах 1,5 тысячи рублей, а дальше уже, как говорится, сколько не жалко... Тут уже каждый старается как может: кто-то удивляет оригинальной формой, кто-то просто хочет сделать что-то приятное, — сказала агентству городских новостей "Москва" президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.