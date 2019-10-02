Эксперт пояснил, как выбирать букеты ко Дню учителя, соблюдая "цветочный" этикет

Обязательно нужно учитывать возраст педагога и, исходя из него, выбирать цветовую гамму.

Согласно "цветочному" этикету, на День учителя педагогам в предпенсионном возрасте не стоит дарить белые или фиолетовые цветы, так как они считаются траурными. Лучше выбрать жёлтые либо оранжевые букеты. А вот пёстрые цветы универсальны, их можно дарить всем.

— Разумеется, нельзя дарить гвоздики. Для молодых женщин подойдут цветы нежных и светлых оттенков, например розовые или белые, — передаёт АГН "Москва" слова эксперта по этикету Элеоноры Басмановой.

Она добавила, что размер букета не так важен, это может быть и корзина. Также подойдут букеты из конфет или фруктов. А вот букет из носков мужчинам-педагогам дарить не стоит. Следует уважать их учительский статус.

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