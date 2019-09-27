Московские школьники создали "умные" кроссовки, которые помогут не заблудиться

Разработанный модуль имеет систему навигации, а также способен рассказать своему владельцу о пройденном им расстоянии и сожжённых калориях.

Российские школьники изобрели кроссовки, которые способны подсказывать своему владельцу, куда надо повернуть, а также подсчитывают шаги и потраченные калории. Об этом сообщается на информационном портале о криптовалютном рынке и цифровых технологиях BitCryptoNews.

Сейчас для того, чтобы сориентироваться в незнакомом месте и понять, в какую сторону нужно идти, люди регулярно смотрят на экраны своих смартфонов. Это отвлекает их внимание от окружающей обстановки и повышает риск на дорогах.

В связи с этим ученики университетского лицея № 1523 "Предуниверситария" Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ "МИФИ") предложили решить проблему навигации в незнакомом месте с помощью пары спортивных кроссовок.

Принцип "умной" обуви предельно прост: если необходимо повернуть направо, то вибрирует правая кроссовка, если налево — левая. За это отвечает специальный электронный модуль, который, в свою очередь, синхронизируется с мобильным приложением через Bluetooth. Посредством этого модуль получает все необходимые данные о маршруте, собирает необходимую информацию о своём владельце, не мешая движению (крепиться он может на обычных шнурках).

Пользователю уникального модуля достаточно всего лишь раз достать телефон перед прогулкой и загрузить необходимую информацию о маршруте, после чего девайс можно убрать в карман и и забыть о нём на какое-то время.

Ранее Лайф писал, что Google может создать умные кроссовки, оснащённые датчиками мониторинга движений и веса человека.