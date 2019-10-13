Золотая Колыма. Откуда у России столько драгоценного металла

Динамика золотодобычи со времён Российской империи и до распада Советского Союза неуклонно росла, прерываясь только на войны и революции. Например, в 1916 году, по оценкам старателей России, объём добычи составлял 70 тонн в год, но после революции резко снизился до 13,5. Невероятно, но к концу 30-х годов уже были все 200 тонн. Такой резкий скачок развития золотодобычи обеспечило то, что Советскому Союзу необходима была индустриализация, и в самые кратчайшие сроки. Для этого приоритетным сделали именно развитие золотодобывающей промышленности, или "валютного цеха" страны. Была поставлена задача обнаружить и разработать новые месторождения. Ими оказались богаты Восточная Сибирь и Дальний Восток, и особенно бассейн реки Колымы.

Дальневосточная золотая лихорадка

В этих отдалённых местах, где на многие тысячи километров ни дорог, ни населённых пунктов, а почти половина года — морозы, иногда приближающиеся к 70 градусам, геологи обнаружили крупные золотые месторождения. Для добычи максимального количества золота и организации заселения Колымы в короткие сроки ЦК ВКП(б) основал трест "Дальстрой". Визировал постановление о его создании лично Сталин. К строительству дорог и разработке драгметаллов, особенно на самых тяжёлых работах, привлекались заключённые Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря, или Севвостлага. Вырастали и первые населённые пункты, например, известный всем Магадан.

Заключённые Севвостлага на Колыме. Фото © kolyma.ru

Не прекращались работы на Колыме даже в военные годы. А с 1954 по 1991 год среднегодовое значение превышало нынешнее почти в два раза… Абсолютный пик золотодобычи СССР пришёлся на конец 80-х годов. В мировой гонке Союз занимал второе место — 20% от мирового производства. Так или иначе, после развала Советского Союза страна быстро скатилась на скромные места и на 1998 год добывала вместо 20 процентов всего 3,1.

Россия скупает золото, пока золотодобытчики банкротятся...

Сегодня Россия занимает в мировом рейтинге по добыче золота такое же место, какое занимала сто лет назад. Но почему уровень добычи драгметалла так резко упал? Конечно, повлиял распад СССР, когда от территории нынешней России отделились такие республики, как Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Армения, где добывалось 25–30% золота от общего объёма добычи в СССР. Но большая-то часть месторождений осталась... По данным Центробанка, последние пять лет Россия стремительно наращивает запасы золота, чтобы обеспечить безопасность страны на случай введения новых санкций. В 2018 году страна заняла пятое место в мировом рейтинге по золотым запасам. Россия остаётся мировым лидером по закупке, приобретя только за первый квартал 2019 года 55,3 тонны золота, доведя объём резервов до 2168,3 тонны, то есть увеличив его за пять лет почти в два раза. Но золото на экспорт почти не поступает.

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Сегодня добычей драгметаллов занимаются многочисленные коммерческие компании и даже индивидуальные предприниматели, которым в 2017 году разрешили искать золото. Как говорят сами бизнесмены, золотодобыча не слишком прибыльное дело. Порой на предприятиях просто невыносимые условия труда для работников. Часто приехавшим на заработки сотрудникам не то что не обеспечивают нормальные условия жизни, а даже не выплачивают заработную плату. Фирмы банкротятся, а судебные тяжбы длятся годами... Например, известная в Якутии ГК "Янтарь" набрала кредитов, а теперь банкротится.

"Поле чудес" в "стране дураков"

Золотодобывающим компаниям непросто ещё и потому, что там, где золото буквально можно выкопать голыми руками, появляются "чёрные" старатели, встречаются целые поселения охотников за жёлтым металлом. Не останавливает искателей наживы даже уголовное наказание. За незаконный оборот драгметаллов, их перевозку, скупку или продажу в крупном размере дают до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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