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Регион
Опубликовано 4 октября 2019, 15:28

Эстонский премьер поздравил педагогов с Днём учителя на русском

В своём обращении Ратас отметил, что радость и забота, источником которых являются преподаватели, "помогают всем заботиться друг о друге и об Эстонии".

Накануне Всемирного дня учителя, который отмечается 5 октября, премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил всех педагогов с профессиональным праздником. Видео опубликовано на странице Ратаса в "Фейсбуке".

Спасибо вам за ваши силы, время и энергию, которые вы вкладываете в своих учеников. Знания и умения, а также идеалы и принципы, которые вы передаёте, формируют развитие и путь нашей молодёжи, — сказал он.

Отметим, что ранее премьер Эстонии по-русски поздравлял жителей страны с Днём знаний и Новым годом.

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Анна Сокова
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