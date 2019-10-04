Эстонский премьер поздравил педагогов с Днём учителя на русском

В своём обращении Ратас отметил, что радость и забота, источником которых являются преподаватели, "помогают всем заботиться друг о друге и об Эстонии".

— Спасибо вам за ваши силы, время и энергию, которые вы вкладываете в своих учеников. Знания и умения, а также идеалы и принципы, которые вы передаёте, формируют развитие и путь нашей молодёжи, — сказал он.