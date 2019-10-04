Милонов призвал работодателей не дарить сотрудникам iPhone: Это развращает

Также он крайне негативно относится к тому, что чиновникам нередко дарят их портреты.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил запретить работодателям дарить слишком дорогие подарки своим сотрудникам, а чиновникам — их портреты. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Так, Милонов считает, что среди прочих подарков следует запретить дарить смартфон iPhone. По мнению депутата, такие щедрые и в то же время "неприличные" жесты от работодателей "развращают" сотрудников. Вместо дорогого гаджета лучше презентовать "какие-то простые вещи", советует Милонов.

Кроме того, парламентарий считает, что необходимо запретить дарить чиновникам их портреты. По мнению Милонова, это выглядит безвкусно и "омерзительно".

— Надо запретить дарить портреты чиновникам, чтобы никто никогда и никому их не дарил. Это омерзительно выглядит. Есть такая безвкусица, когда откормленную рожу поставят на какой-нибудь камзол времён XIX века. Это выглядит ужасно, — сказал он