С подарками нельзя. Минтруд запретит своим сотрудникам получать презенты

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С подарками нельзя. Минтруд запретит своим сотрудникам получать презенты

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Коллаж: © L!FE. Фото: © ЕЛЛ РУ. 

В ведомстве отмечают, что подарок чиновнику так или иначе будет связан с его должностными обязанностями.

Министерство труда и социальной защиты России повесит перед Новым годом табличку, которая будет запрещать вход в здание ведомства с подарками. Об этом директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак рассказал в интервью РИА "Новости".

— Да, перед Новым годом повесим, — отметил он.

По его словам, любой презент чиновнику так или иначе будет связан с его должностными обязанностями. Госслужащему, как добавил Баснак, запрещено принимать какие-либо подарки даже в свободное от работы время, так как чиновник исполняет свои должностные обязанности.

— И эти должностные обязанности — это не только с девяти до шести на работе. Если он принимает этот подарок от лица, в отношении которого служащий осуществляет функции управления, то это тоже связано с исполнением обязанностей, — сказал глава департамента.

Баснак отметил, что человек, получая подарок, на психологическом уровне понимает, что он должен что-то сделать в ответ.

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